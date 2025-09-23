Україна дійсно має непокриту потребу щодо фінансування бюджету на 2026 рік. Однак у мережі ширять дещо хибну інформацію.

Що відомо бюджети на 2025 та 2026 роки?

Зокрема деякі джерела плутають 2025 та 2026 роки, пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку та голову комітету з питань бюджету Роксолану Підласу у фейсбуці.

З командою Світового банку та, зокрема, Емілією Скрок, менеджеркою з питань економічної політики в ЄС, Західних Балканах, Молдові та Україні говорили про потреби бюджету України на 2025 і 2026 рік,

– написала Підласа.

Вона додала: вчора в медіа можна було прочитати хибну тезу про те, що Україні потрібно ще майже 9 мільярдів доларі у 2025 році. Проте це не зовсім так.

Потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік – 39,3 мільярда і вона поки що не змінювалась протягом року,

– уточнила Роксолана Підласа.

Вона детально розписала:

30,6 мільярда доларів – це гроші, які вже надійшли на рахунки Уряду в Національного банку.

8,7 мільярда доларів – це гроші, про які є домовленості, вони надійдуть від партнерів у 2025 році, тобто це покрита потреба.

Наразі існує імовірність внесення нових змін до Бюджету-2025 восени для збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони. Але для початку Україні потрібно досягнути домовленостей з Євросоюзом про використання грошей ERA loans ("50 мільярдів від G7") на потреби оборони.

Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба – тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році,

– наголосила нардепка.

Зверніть увагу! Це означає, що не покрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги – гроші, які потрібно знайти – наразі стосується лише 2026 року та становить 18,1 мільярда доларів.

Що ще відомо про потреби України у фінансуванні?

Міжнародний валютний фонд переконав український уряд збільшити прогноз коштів, які країні потрібні до кінця 2027 року. Про це пише Bloomberg.

Наразі мова йде про 65 мільярдів доларів.

Зауважте! Але раніше Київ оцінював дефіцит у 38 мільярдів доларів.

Що ще відомо про бюджет на 2026 рік?