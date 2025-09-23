Потребность в финансировании: какие проблемы имеет Украина относительно бюджета на 2026 год
- Украина нуждается во внешнем финансировании бюджета на 2025 год в размере 39,3 миллиарда долларов, из которых 30,6 миллиарда уже получено, а 8,7 миллиарда покрыто договоренностями на 2025 год.
- Непокрытая потребность во внешней помощи касается только 2026 года и составляет 18,1 миллиарда долларов.
Украина действительно имеет непокрытую потребность по финансированию бюджета на 2026 год. Однако в сети распространяют несколько ложную информацию.
Что известно бюджеты на 2025 и 2026 годы?
В частности некоторые источники путают 2025 и 2026 годы, пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата и председателя комитета по вопросам бюджета Роксолану Пидласу в Facebook.
С командой Всемирного банка и, в частности, Эмилией Скрок, менеджером по вопросам экономической политики в ЕС, Западных Балканах, Молдове и Украине говорили о потребностях бюджета Украины на 2025 и 2026 год,
– написала Пидласа.
Она добавила: вчера в медиа можно было прочитать ложный тезис о том, что Украине нужно еще почти 9 миллиардов долларов в 2025 году. Однако это не совсем так.
Потребность во внешнем финансировании бюджета на 2025 год – 39,3 миллиарда и она пока не менялась в течение года,
– уточнила Роксолана Пидласа.
Она подробно расписала:
- 30,6 миллиардов долларов – это деньги, которые уже поступили на счета правительства в Национальном банке.
- 8,7 миллиарда долларов – это деньги, о которых есть договоренностей они поступят от партнеров в 2025 году, то есть это покрыта потребность.
Сейчас существует вероятность внесения новых изменений в Бюджет-2025 осенью для увеличения расходов на сектор нацбезопасности и обороны. Но для начала Украине нужно достичь договоренностей с Евросоюзом об использовании денег ERA loans ("50 миллиардов от G7") на нужды обороны.
Если правительство достигнет согласия с Еврокомиссией, это все равно будет покрыта потребность – потому что часть ERA loans от ЕС и так должна поступить в этом году,
– отметила нардеп.
Обратите внимание! Это означает, что не покрыта потребность в объемах внешней помощи – деньги, которые нужно найти – пока касается только 2026 года и составляет 18,1 миллиарда долларов.
Что еще известно о потребностях Украины в финансировании?
Международный валютный фонд убедил украинское правительство увеличить прогноз средств, которые стране нужны до конца 2027 года. Об этом пишет Bloomberg.
Сейчас речь идет о 65 миллиардах долларов.
Заметьте! Но ранее Киев оценивал дефицит в 38 миллиардов долларов.
Что еще известно о бюджете на 2026 год?
Украина уже планирует Госбюджет на 2026 год. В частности страна нуждается в значительных расходах на оборону страны.
В следующем году Украине понадобится 120 миллиардов долларов на оборону. Половину сумму ищут у международных партнеров.