Хто отримає гроші з бюджету й на що їх витратять?

Уряд виділив кошти для Харківщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

840 мільйонів гривень спрямують на захист енергооб'єктів області. Це, зокрема, будівництво захисних споруд на підстанціях "Харківобленерго".

Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини,

– розповіла Свириденко.

Скільки грошей потрібно Україні на оборону?

Україні потрібно 120 мільярдів доларів на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.

Таку ж суму шукають серед міжнародних партнерів, аби вони надали її у вигляді зброї та боєприпасів у натуральному вигляді. Така сума амбітна для України, бо цьогоріч спільно з партнерами в оборону вкладуть 108 мільярдів доларів.

Що відомо про останні обстріли Харківщини?