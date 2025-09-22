Хто отримає гроші з бюджету й на що їх витратять?
Уряд виділив кошти для Харківщини, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.
840 мільйонів гривень спрямують на захист енергооб'єктів області. Це, зокрема, будівництво захисних споруд на підстанціях "Харківобленерго".
Це дозволить убезпечити від російських атак трансформатори на підстанціях, які дають світло і тепло понад 220 тисячам жителів Харківщини,
– розповіла Свириденко.
Скільки грошей потрібно Україні на оборону?
Україні потрібно 120 мільярдів доларів на оборону, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Комітету ВР з питань бюджету Роксолану Підласу.
Таку ж суму шукають серед міжнародних партнерів, аби вони надали її у вигляді зброї та боєприпасів у натуральному вигляді. Така сума амбітна для України, бо цьогоріч спільно з партнерами в оборону вкладуть 108 мільярдів доларів.
Що відомо про останні обстріли Харківщини?
У Харкові 22 вересня прогримів вибух. За даними мера, вибух, який було чутно у місті, пролунав за межами Харкова. До слова, за даними моніторингових каналів, на місто летіла С-300. Близько 11:24 росіяни завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району.
У Харкові вдень 17 вересня також було чутно вибух. Перед цим в Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль. Очільник ОВА Синєгубов повідомив, що Росія вдарила по Дергачівській громаді. Внаслідок удару в населеному пункті Слатине сталася пожежа в районі житлової забудови.
Окрім цього 4 вересня у Лозовій на Харківщині стався прорив на дамбі через ворожий обстріл, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та електромережі.