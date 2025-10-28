Бельгія блокує "репараційну позику" для України: ЄС активно шукає "план Б"

Країни ЄС можуть бути змушені зібрати десятки мільярдів євро спільного боргу. Це відбуватиметься у межах "плану Б", щоб підтримати Україну, після того, як Бельгія заблокувала плани використати заморожені російські активи як фінансування для Києва.

Що готують у Євросоюзі щодо фінансування України?

Інформацію повідомили троє європейських дипломатів, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Зокрема варіант зі спільним боргом на допомогу Україні буде включено до документа, який Єврокомісія представить столицям Євросоюзу у найближчі тижні разом із варіантами репараційного кредиту та третім сценарієм – "припинити підтримку України".

План Б: кілька лідерів підняли тему спільного боргу для України під час саміту Європейської Ради минулого четверга, коли стало зрозуміло, що Бельгія не зніме свої заперечення щодо використання російських заморожених активів, які зберігаються у брюссельському Euroclear, сказав один із дипломатів,

– йдеться у матеріалі.

У матеріалі зазначають: перспектива того, що країни ЄС, уже й так обтяжені боргами, будуть змушені ще більше влізти у "червону зону" заради допомоги Україні, змусить багатьох задуматися.

Згідно з інформацією, Київ зіткнеться із серйозними фінансовими труднощами наприкінці першого кварталу 2026 року, якщо не отримає нове вливання коштів. Наразі ж Європа – єдина реальна опора.

Через загрозу фінансового обриву Комісія муситиме працювати у форсованому режимі, щоб якнайшвидше підготувати варіанти рішень. Остаточне рішення лідери мають ухвалити не пізніше саміту 18 грудня.

Зауважте! Європейські посли обговорять наслідки минулого фіаско у середу на засіданні Coreper.

Водночас найкращий варіант, з огляду на ризики, пов’язані з новими боргами більшість країн ЄС досі вважають використання заморожених російських активів. Ідею спільного боргу, ймовірно, висунули як спосіб налякати, щоб підштовхнути інші держави до поступок.

Який сенс обговорювати альтернативи? Це – єдиний варіант, який у нас є. І ми маємо бути чесними щодо цього,

– сказав один з дипломатів.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, який веде складні бюджетні переговори вдома, побачив останню юридичну пропозицію Комісії щодо репараційного кредиту лише вранці в день саміту. Однак важко було очікувати, що він одразу погодиться на документ, який може створити для Бельгії фінансові ризики.

Як пише Politico, Євросоюз уже проходив через подібні кризи й дотримувався своїх обіцянок підтримати Київ. Але цього разу ситуація здається складнішою – через відсутність інших великих донорів і серйозні бюджетні проблеми деяких провідних країн ЄС.

Зверніть увагу! До того ж репараційна позика – це для Союзу новий, неперевірений інструмент.

Що відомо щодо позиції Бельгії?

Лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі не змогли погодити "репараційну позику" для України. Про це пише FT. Річ у тім, що Бельгія виступила проти кредиту на основі заморожених російських активів.

Брюссель побоюється рішення Кремля. Тому рішення про кредит такі відклали.

Важливо! Повернутися до питання лідери Європейського Союзу повинні на саміті 18 грудня.

Які умови ставить Бельгія?