Київ зможе отримати фінансування від ЄС: який альтернативний варіант запропонували Україні

Україна конче потребує фінансування від Євросоюзу. Мова йде про кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Проте вето Віктора Орбана залишається чинним.

Як Україна може отримати грошову допомогу від ЄС?

На тлі цих подій Брюссель запропонував Києву альтернативний шлях отримати бюджетну допомогу, про що пише Європейська правда.

Читайте також Напруга зростає: у ЄС не розуміють позицію України щодо інспекції "Дружби", – ЗМІ

Про це йдеться у листі єврокомісарки Марти Кос на адресу спікера парламенту Руслана Стефанчука. Кос зазначила, що Верховна Рада може вплинути на отримання грошової допомоги.

Зокрема вона пропонує ВРУ ухвалити перелік з 11 законів. Згідно зі словами Марти Кос, ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для країни фінансування до 4 мільярдів євро.

Усі ці законопроєкти:

є "простроченими" зобов’язань України за минулий рік;

пройшли експертизу Єврокомісії;

готові до ухвалення у редакції, про яку відомо профільним комітетам Ради.

Деякі з них необхідно ухвалити якнайшвидше. Тоді виділені кошти зможуть "не згоріти".

Важливо! У разі ухвалення законів виділення коштів не потребуватиме одностайності в ЄС, тобто ці кошти Орбан заблокувати не зможе.

Комісарка зокрема наголосила, що цього разу "на кону "не лише фінансування. Закони зможуть допомогти зберегти динаміку реформ, та наблизити Україну до членства в ЄС.

Ухвалення цих законів також стане потужним сигналом для всіх держав-членів ЄС у цей важливий момент щодо непохитної прихильності України до виконання своєї програми реформ,

– йдеться у документі.

У листі вказано, що ЄС очікує на ухвалення законів зі списку на наступних засіданнях. Вони заплановані наступного тижня.

Марта Кос окремо підкреслила важливість законів про виконання та цифровізацію судових рішень, а також про декларації про доброчесність суддів, зміни в законі про держслужбу, реформи в енергетичному секторі та у залізничному секторі.

Фото "Європейської правди"

Нагадаємо! Угорщина наразі дійсно блокує надання кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України. Будапешт планує це робити доти, доки не відновиться транзит нафти через нафтопровід "Дружба". Про це повідомив представник країни Петер Сіярто.

Що ще слід знати про кредит у розмірі 90 мільярдів євро?