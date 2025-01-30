Росія може залишитися без грошей на війну вже до 2026 року

Якщо Росія не зменшить витрати на війну з Україною, то вичерпає запаси Фонду національного добробуту. За нинішніх витрат фонд вичерпається наприкінці 2025 – початку 2026 року.

В Росії закінчуються гроші на війну

Після цього Росія буде змушена покладатися виключно на поточні доходи, повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

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Без можливості продавати нафту та енергоресурси країна опиниться у ситуації, схожій на 90-ті роки, вважає експерт.

Андрій Коваленко Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Саме тому Росія зараз намагається віднайти голоси в ЄС, які просуватимуть купівлю їх енергоресурсів, послаблення санкцій та просуватиме будь-які подібні ідеї своєї агентури всюди, де може.

Коваленко додає, що здатність Росії вести війну надалі можуть знівелювати такі чинники:

санкції проти російського енергетичного сектору;

знищення російських нафтопереробних заводів;

створення умов, за яких Індія та Китай змушені будуть відмовитися від купівлі російських енергоресурсів.

Як діють санкції

Санкції, запроваджені Джо Байденом проти Росії, завдали удару одразу по чотирьох ключових джерелах доходів Кремля:

нафтовидобувним компаніям, зокрема "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз";

тіньовому флоту, який використовується для транспортування російської нафти;

страховим компаніям, що обслуговують танкери, частина з яких опинилася під санкціями;

фінансовим установам, які забезпечували операції з продажу енергоресурсів.

Китай та Індія досі не підписали нові контракти на закупівлю російської нафти на березень. Це спричинено значним подорожчанням фрахту танкерів, що не потрапили під обмеження США.

Цікаво! Станом на початок 2025 року у Фонді національного добробуту залишилося 3,8 трильйона рублів. Для порівняння, перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році цей резерв становив 8,8 трильйона рублів.