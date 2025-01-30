Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що санкції завдадуть болючого удару Росії по кількох напрямках і можуть призвести до важкої економічної кризи. Зокрема, через обмеження країна-агресорка втрачатиме найбільших покупців її нафти – Китай та Індію.

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Як вдарили санкції

Санкції, які були запроваджені проти Росії Джозефом Байденом, завдали ударів одразу по чотирьох напрямках отримання грошей Кремлем:

по компаніях, які займаються видобутком нафти, зокрема, "Газпром Нафта" та "Сургутнафтогаз";

по логістиці, а саме по тіньовому флоту, завдяки якому російська нафта переправляється;

по компаніях, що здійснюють страхування танкерів. Окремі з них потрапили під санкції;

по фінансових установах.

Як показав досвід повномасштабної війни Росії проти України, чи не найбільш дієвими є саме фінансові санкції. Завдяки цим обмеженням будь-яка фінансова установа у світі, яка буде перераховувати або отримувати гроші з Росії і це буде встановлено, може бути позбавлена права використовувати національну валюту США,

– пояснив він.

Долар США – основа світової фінансової системи, тому для будь-якої установи в світі ризик втратити можливість його використання означає практично завершення історії цієї структури. Тому всі ці компанії розуміють, що це суттєво ускладнює можливість розрахунків за російську нафту.

Росія, імовірно, зможе постачати нафту, але отримувати за неї долари США – ні,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Що стосується інших валют, то тут також можуть виникнути проблеми. У 2024 році з'явилась інформація про те, що Індія платить Росії в рупіях за її нафту. Проте центральний банк Індії не хотів випускати великі обсяги своєї національної валюти з країни. Тому ці рупії розміщені на російських рахунках в індійських банках. Ще кілька місяців тому ця сума у рупіях оцінювалась в еквіваленті на долари США у 39 мільярдів. І Росія не мала можливості переказати ці кошти собі.

Росія спустошує резерви

Тому ризик вторинних санкцій від США призводить до того, що Росія не отримує грошові надходження. Це змушує її ще більше спустошувати свої резерви.

Зверніть увагу! В російському Фонді національного добробуту на початок 2025 року нараховувалось 3,8 трильйона рублів. Водночас до початку повномасштабної війни у Фонді було 8,8 трильйона рублів.

Враховуючи, що через санкції Росія не зможе отримувати кошти з експорту нафти, у неї залишається ресурсів на один рік. Чи зможе російська влада виплачувати пенсії та зарплату бюджетникам, я не впевнений. Ба більше, ця проблема може "вистрілити", наприклад, в четвертому кварталі 2025 року,

– підкреслив Іван Ус.

Нагадаємо, що після введення санкцій США, зокрема проти нафтогазової галузі Росії, країна-агресорка вже відчула їхні наслідки. Компанії в Індії не оформили жодного замовлення на березень на постачання російської нафти, враховуючи що раніше отримували їх в середині кожного місяця. Це відбувається через дефіцит танкерів для транспортування нафти, адже через санкції понад 180 суден тіньового флоту Росії потрапили під обмеження. Водночас вартість фрахту непідсанкційних танкерів значно зросла.