Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что санкции нанесут болезненный удар России по нескольким направлениям и могут привести к тяжелому экономическому кризису. В частности, из-за ограничений страна-агрессор будет терять крупнейших покупателей ее нефти – Китай и Индию.

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Как ударили санкции

Санкции, которые были введены против России Джозефом Байденом, нанесли удары сразу по четырем направлениям получения денег Кремлем:

по компаниям, которые занимаются добычей нефти, в частности, "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз";

по логистике, а именно по теневому флоту, благодаря которому российская нефть переправляется;

по компаниям, осуществляющим страхование танкеров. Некоторые из них попали под санкции;

по финансовым учреждениям.

Как показал опыт полномасштабной войны России против Украины, едва ли не самыми действенными являются именно финансовые санкции. Благодаря этим ограничениям любое финансовое учреждение в мире, которое будет перечислять или получать деньги из России и это будет установлено, может быть лишено права использовать национальную валюту США,

– пояснил он.

Доллар США – основа мировой финансовой системы, поэтому для любого учреждения в мире риск потерять возможность его использования означает практически завершение истории этой структуры. Поэтому все эти компании понимают, что это существенно усложняет возможность расчетов за российскую нефть.

Россия, вероятно, сможет поставлять нефть, но получать за нее доллары США – нет,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Что касается других валют, то здесь также могут возникнуть проблемы. В 2024 году появилась информация о том, что Индия платит России в рупиях за ее нефть. Однако центральный банк Индии не хотел выпускать большие объемы своей национальной валюты из страны. Поэтому эти рупии размещены на российских счетах в индийских банках. Еще несколько месяцев назад эта сумма в рупиях оценивалась в эквиваленте на доллары США в 39 миллиардов. И Россия не имела возможности перевести эти средства себе.

Россия опустошает резервы

Поэтому риск вторичных санкций от США приводит к тому, что Россия не получает денежные поступления. Это заставляет ее еще больше опустошать свои резервы.

Обратите внимание! В российском Фонде национального благосостояния в начале 2025 года насчитывалось 3,8 триллиона рублей. В то же время до начала полномасштабной войны в Фонде было 8,8 триллиона рублей.

Учитывая, что из-за санкций Россия не сможет получать средства с экспорта нефти, у нее остается ресурсов на один год. Смогут ли российские власти выплачивать пенсии и зарплату бюджетникам, я не уверен. Более того, эта проблема может "выстрелить", например, в четвертом квартале 2025 года,

– подчеркнул Иван Ус.

Напомним, что после введения санкций США, в частности против нефтегазовой отрасли России, страна-агрессор уже ощутила их последствия. Компании в Индии не оформили ни одного заказа на март на поставку российской нефти, учитывая что ранее получали их в середине каждого месяца. Это происходит из-за дефицита танкеров для транспортировки нефти, ведь из-за санкций более 180 судов теневого флота России попали под ограничения. В то же время стоимость фрахта неподсанкционных танкеров значительно возросла.