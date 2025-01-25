Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Именно жесткие санкции, инициированные новой администрацией Трампа, могут стать тем инструментом, который заставит Россию к отступлению и завершению войны.

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Экономика Путина под давлением

Президент США Дональд Трамп способен сокрушить экономику России и завершить войну в Украине. Как пишет политический обозреватель Бен Марлоу, Трамп уже показал решимость в вопросах экономического давления.

Несмотря на скептицизм относительно ограниченных торговых связей между США и Россией, по словам Марлоу, экономическое давление на Россию может стать катастрофическим для Кремля. Результат – остановка войны и отступление России.

Скептики отмечают, что российская экономика продолжает демонстрировать определенную устойчивость, но это лишь временная иллюзия. Экономический эксперт Александра Прокопенко замечает, что российские финансовые резервы истощаются.

Серьезной проблемой остается зависимость России от экспорта нефти и газа. Европейский Союз постепенно уменьшает импорт российского ископаемого топлива, но все еще значительная доля газа поступает из России.

Путин пытается обойти санкции, используя теневой танкерный флот, но новые санкции США и Великобритании уже нанесли удар по экономике России.

Между тем, эксперты считают, что для увеличения эффективности санкций необходимо усилить ограничения на компании, которые обслуживают теневой флот, а также расширить санкции на другие секторы экономики.

Хотя согласование условий мирного соглашения может длиться годами, первый шаг к миру – прекращение огня. И именно жесткие санкции Трампа могут стать теми рычагами, которые заставит Россию к отступлению и завершению войны.