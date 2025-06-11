18 мільйонів євро отримає український Фонд енергоефективності

ЄС та Німеччина виділяють додаткові гроші до Фонду енергоефективності України. Він зміг вирости з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500.

Яку допомогу отримає Фонд енергоефективності

Партнери продовжують підтримку Фонду, оскільки він добре себе зарекомендував, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова на брифінгу в Києві розповіла, що Фонд зміг вирости з 90 проєктів у 2021 році до понад 1 500 і допоміг 217 тисячам сімей, керуючись принципом "Відбудувати краще, ніж було". Відомо, що завдяки Фонду щороку зберігається такий обсяг електроенергії, як річне споживання міста Чернівці.

Власне, у нас є нові 18 мільйонів – 13 від нас і 5 від Німеччини. Ми підтримуємо роботу Фонду та спілкуємося між собою та з донорами щодо майбутньої підтримки,

– сказала вона.

Німеччина продовжить технічну підтримку роботи Фонду через Організацію міжнародної співпраці GiZ, про що повідомив заступник посла Німеччини в Україні Макс Раш.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум зі свого боку анонсувала зібрання Координаційної ради донорів Фонду енергоефективності, щоб спробувати підняти ліміт на гранти і ще більше допомагати з огляду на обсяг руйнувань через війну.

Фонд підтримки енергетики України

Фонд підтримки енергетики був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

За час свого функціонування він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлюватися після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності, зазначили в міністерстві.

Кошти Фонду спрямовуються на відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури та забезпечення невідкладних потреб громад в електропостачанні. Торік загальний обсяг зобов'язань донорів щодо грантових внесків до Фонду підтримки енергетики України перевищив 1 мільярд євро.