Какую помощь получит Фонд энергоэффективности

Партнеры продолжают поддержку Фонда, поскольку он хорошо себя зарекомендовал, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова на брифинге в Киеве рассказала, что Фонд смог вырасти с 90 проектов в 2021 году до более 1 500 и помог 217 тысячам семей, руководствуясь принципом "Отстроить лучше, чем было". Известно, что благодаря Фонду ежегодно сохраняется такой объем электроэнергии, как годовое потребление города Черновцы.

Собственно, у нас есть новые 18 миллионов – 13 от нас и 5 от Германии. Мы поддерживаем работу Фонда и общаемся между собой и с донорами по будущей поддержке,

– сказала она.

Германия продолжит техническую поддержку работы Фонда через Организацию международного сотрудничества GiZ, о чем сообщил заместитель посла Германии в Украине Макс Раш.

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум со своей стороны анонсировала собрание Координационного совета доноров Фонда энергоэффективности, чтобы попытаться поднять лимит на гранты и еще больше помогать, учитывая объем разрушений из-за войны.

Фонд поддержки энергетики Украины

Фонд поддержки энергетики был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

За время своего функционирования он стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.

Средства Фонда направляются на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей общин в электроснабжении. В прошлом году общий объем обязательств доноров по грантовым взносам в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 1 миллиард евро.