Україна продовжує отримувати додаткову фінансову підтримку від міжнародних партнерів для посилення стійкості енергосистеми. До країн, які допомагають відновлювати пошкоджену інфраструктуру, приєднується ще одна європейська держава.

Скільки грошей надасть Фінляндія

Фінляндія анонсувала внесок у розмірі 7,5 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це в середу, 25 листопада, повідомили у Міністерстві енергетики України.

Кошти спрямують на допомогу енергетичному сектору України, який страждає від російських атак.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, фінансова підтримка дозволяє забезпечувати енергокомпанії необхідним обладнанням для ремонтів та швидше відновлювати пошкоджені енергооб’єкти.

Ми високо цінуємо солідарність Фінляндії та її внесок у посилення енергетичної стійкості України,

– наголосив Шмигаль.

Міністр подякував Гельсінкі за рішення приєднатися до Фонду та наголосив на важливості міжнародної підтримки.

Як працює енергетичний фонд

Фонд підтримки енергетики був створений навесні 2022 року як прозорий інструмент для збору коштів від міжнародних донорів. Механізм запустили за ініціативи Європейської комісії при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства.

Завдяки цьому Україна може централізовано купувати трансформатори, генератори та інші критично важливі деталі для стабілізації системи.

На сьогодні до Фонду вже надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 мільярда євро від 41 іноземного спонсора з 27 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій,

– зазначили в Міненерго.

Нагадаємо, 23 листопада Естонія перерахувала черговий транш в енергетичний фонд у розмірі 50 тисяч євро, а загальна сума допомоги від цієї країни сягнула майже 2,7 мільйона євро.

Крім того, 18 листопада до підтримки української енергетики долучилася Португалія. Під час візиту до Києва міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел анонсував додаткові 800 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України.