Сколько средств выделит Финляндия

Финляндия объявила о взносе в размере 7,5 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

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Средства будут направлены на помощь энергетическому сектору энергетическому сектору Украины, который страдает от российских атак.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, финансовая поддержка позволяет обеспечивать энергокомпании необходимым оборудованием для ремонтов и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.

"Мы высоко ценим солидарность Финляндии и ее вклад в укрепление энергетической устойчивости Украины"– подчеркнул Шмыгаль.

Министр поблагодарил Хельсинки за решение присоединиться к Фонду и подчеркнул важность международной поддержки.

Как работает энергетический фонд

Фонд поддержки энергетики был создан весной 2022 года как прозрачный инструмент для сбора средств от международных доноров. Механизм был запущен по инициативе Европейской комиссии при Секретариате Энергетического сообщества.

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Благодаря этому Украина может централизованно закупать трансформаторы, генераторы и другие критически важные компоненты для стабилизации системы.

На сегодняшний день в Фонд уже поступили грантовые средства на сумму более 2,4 миллиарда евро от 41 иностранного спонсора из 27 стран-партнеров и 3 международных организаций– отметили в Минэнерго.

Напомним, 23 ноября Эстония перечислила очередной транш в энергетический фонд в размере 50 тысяч евро, а общая сумма помощи от этой страны достигла почти 2,7 миллиона евро.

Кроме того, 18 ноября К поддержке украинской энергетики присоединилась Португалия. Во время визита в Киев министр иностранных дел страны Паулу Ранжел объявил о выделении дополнительных 800 тысяч евро в Фонд поддержки энергетики Украины.