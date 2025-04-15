Вперше в Україні: ФОП з інвалідністю отримав компенсацію від держави

Держслужба зайнятості виплатила першу компенсацію для людини з інвалідністю у статусі ФОПа. Кошти надали на компенсацію робочого місця.

Вперше ФОП з інвалідністю отримав компенсацію від держави

У березні, за ініціативи Мінекономіки та Державної служби зайнятості, в Україні розширили програму компенсацій на самозайнятих та ФОПів, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство економіки.

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Раніше ж гроші на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю могли отримувати лише роботодавці для своїх працівників.

Що відомо про людину яка скористувалася компенсацією?

Цю можливість вперше використав підприємець зі Сквира Білоцерківського району Київської області Сергій Кривуша. Він має II групу інвалідності та статус УБД. За кошти, які йдуть з Фонду соцстрахування на випадок безробіття, він закупив оргтехніку зі спеціальним програмним забезпеченням та джерело безперебійного живлення.

Підприємцем він став за підтримки Служби зайнятості лише пів року тому:

українець прийшов у місцевий офіс дізнатися про можливості;

зареєструвався як ФОП;

отримав ветеранський грант за програмою "Власна Справа" на 500 тисяч гривень.

Надалі він закупив обладнання для встановлення сонячних панелей. А за допомогою Служби зайнятості винайняв ще двох ветеранів та вже має два перших замовлення.

А нещодавно дізнався про нові можливості і отримав компенсацію на облаштування власного робочого місця,

– додали у Мінекономіки.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко заявила, що завдання відомства полягає у тому, аби допомагати підприємствам створювати інклюзивний робочий простір, де кожна людина має рівні можливості. І особливо це важливо для ветеранів, які отримали інвалідність через війну.

Згідно з її слів, тепер самозайняті ветерани з інвалідністю, ФОПи, а також ті, хто тільки планує розпочати бізнес, можуть отримати від 80 до 120 тисяч гривень на облаштування робочого місця — зокрема на пандуси, підйомники або спеціальні меблі.

Ця програма стала реальною підтримкою для понад двох тисяч підприємств, які створили майже 2600 зручних робочих місць для людей з інвалідністю. На це держава виділила 183 мільйони гривень,

– сказала Свириденко.

Важливо! Крім того, компенсацію також можуть отримати роботодавці для облаштування робочих місць для ветеранів і ветеранок з інвалідністю, які повертаються на свої робочі місця.