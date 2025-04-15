Впервые ФЛП с инвалидностью получил компенсацию от государства

В марте, по инициативе Минэкономики и Государственной службы занятости, в Украине расширили программу компенсаций на самозанятых и ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики.

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Ранее же деньги на обустройство рабочего места для человека с инвалидностью могли получать только работодатели для своих работников.

Что известно о человеке, который воспользовался компенсацией? Эту возможность впервые использовал предприниматель из Сквира Белоцерковского района Киевской области Сергей Кривуша. Он имеет II группу инвалидности и статус УБД. За средства, которые идут из Фонда соцстрахования на случай безработицы, он закупил оргтехнику со специальным программным обеспечением и источник бесперебойного питания.

Предпринимателем он стал при поддержке Службы занятости только полгода назад:

украинец пришел в местный офис узнать о возможностях;

зарегистрировался как ФЛП;

получил ветеранский грант по программе "Собственное Дело" на 500 тысяч гривен.

В дальнейшем он закупил оборудование для установки солнечных панелей. А с помощью Службы занятости нанял еще двух ветеранов и уже имеет два первых заказа.

А недавно узнал о новых возможностях и получил компенсацию на обустройство собственного рабочего места,

– добавили в Минэкономики.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что задача ведомства заключается в том, чтобы помогать предприятиям создавать инклюзивное рабочее пространство, где каждый человек имеет равные возможности. И особенно это важно для ветеранов, которые получили инвалидность из-за войны.

Согласно ее словам, теперь самозанятые ветераны с инвалидностью, ФОПы, а также те, кто только планирует начать бизнес, могут получить от 80 до 120 тысяч гривен на обустройство рабочего места - в частности на пандусы, подъемники или специальную мебель.

Эта программа стала реальной поддержкой для более двух тысяч предприятий, которые создали почти 2600 удобных рабочих мест для людей с инвалидностью. На это государство выделило 183 миллиона гривен,

– сказала Свириденко.

Важно! Кроме того, компенсацию также могут получить работодатели для обустройства рабочих мест для ветеранов и ветеранок с инвалидностью, которые возвращаются на свои рабочие места.