Франція надасть Україні енергетичну підтримку: які міста отримає допомогу від Парижу

Франція теж доєднується до допомоги Україні на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці – відправляє генератори. Вони можуть надійти вже на початку наступного місяця.

Яку допомогу отримає Україна від Франції?

Пріоритет у розподілі допомоги отримають Київ, а також прифронтові міста, про що повідомив посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Читайте також Життєво необхідна підтримка: для дітей з інвалідністю закуплять зарядні станції

Він повідомив, що постачання нової партії енергообладнання анонсував міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Перші генератори можуть прибути в країну вже у перші дні лютого. Процес є швидким, бо метою є оперативно посилити енергетичну стійкість України.

Гаель Весьєр додав, що міжнародні партнери планують передати Україні близько 6 тисяч одиниць енергообладнання. До ініціативи долучилися:

Європейський Союз;

Франція;

Сполучені Штати;

Японія тощо.

Пріоритетом у межах підтримки залишається місто Київ. Передати генератори також планують Чернігову, Харкову та іншим містам, які потерпають від російської агресії.

Остаточний розподіл будуть здійснювати українські організації або органи влади. Це залежатиме від актуальних потреб.

Зауважте! Весьєр підкреслив, що французьке посольство продовжує працювати в українській столиці. Навіть попри складну безпекову ситуацію, дипломатична установа має власний генератор та залишається поруч з українцями.

Що відомо про енергетичну ситуацію у Києві?

Нагадаємо, що станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання залишалися 613 багатоповерхівок. Про це повідомили у КМДА.

Зокрема за минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. Їх підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня.

Зверніть увагу! Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово.

Які ще є новини щодо Франції?