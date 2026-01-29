Чому ЄС звільнить країни від перевірок?

Про це свідчить проєкт документа Єврокомісії, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цього тижня у ЄС остаточно затвердили план повної відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Щоб забезпечити виконання цієї заборони, посилить контроль над постачання природного газу та СПГ.

Зокрема, планують запровадити механізм попереднього дозволу для імпортерів газу. Це означає, що за п’ять днів до прибуття палива в ЄС компанії будуть зобов'язані надати митним органам докази того, в якій країні воно було вироблене.

Однак цю вимогу скасують для основних постачальників, а також для країн, де ЄС вважає ризик потрапляння російського газу в експортні мережі низьким. До таких відносять:

країни, які мають власну заборону на газ з Росії;

держави, де відсутня інфраструктура для транзиту російського палива.

За інформацією видання, виняток отримають:

США;

Норвегія;

Катар;

Велика Британія;

Алжир;

Нігерія.

Втім, у Єврокомісії поки офіційно не коментують документ, оскільки він ще може зазнати змін перед офіційною публікацією найближчими днями.

Варто знати! За даними Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), у 2025 році головними постачальниками газу до ЄС були Норвегія, США та Росія. При цьому Москва поставила 37 мільярдів кубометрів палива проти 151 мільярда у 2021 році, до повномасштабного вторгнення в Україну.

Яку заборону ухвалив Євросоюз?

У понеділок, 26 січня, міністри країн ЄС на засіданні у Брюсселі остаточно затвердили заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року, пише Reuters.

Документ передбачає два етапи:

постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) до ЄС припинять до кінця 2026 року;

імпорт газу з Росії трубопроводом – до 30 вересня 2027 року.

Проте закон дозволяє відкласти заборону до 1 листопада 2027 року, якщо виникнуть труднощі із наповненням сховищ газом перед опалювальним сезоном.

Проти цієї заборони виступили Угорщина та Словаччина. Але документ спеціально розробили так, щоб залежні від Росії країни не змогли його заблокувати. Відмову від газу ухвалили більшістю голосів.

Що планують Угорщина та Словаччина?