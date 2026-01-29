Почему ЕС освободит страны от проверок?

Об этом свидетельствует проект документа Еврокомиссии, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На этой неделе в ЕС окончательно утвердили план полного отказа от импорта российского газа до конца 2027 года. Чтобы обеспечить выполнение этого запрета, усилит контроль над поставками природного газа и СПГ.

В частности, планируют ввести механизм предварительного разрешения для импортеров газа. Это означает, что за пять дней до прибытия топлива в ЕС компании будут обязаны предоставить таможенным органам доказательства того, в какой стране оно было произведено.

Однако это требование отменят для основных поставщиков, а также для стран, где ЕС считает риск попадания российского газа в экспортные сети низким. К таким относят:

  • страны, которые имеют собственный запрет на газ из России;
  • государства, где отсутствует инфраструктура для транзита российского топлива.

По информации издания, исключение получат:

  • США;
  • Норвегия;
  • Катар;
  • Великобритания;
  • Алжир;
  • Нигерия.

Впрочем, в Еврокомиссии пока официально не комментируют документ, поскольку он еще может претерпеть изменения перед официальной публикацией в ближайшие дни.

Стоит знать! По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в 2025 году главными поставщиками газа в ЕС были Норвегия, США и Россия. При этом Москва поставила 37 миллиардов кубометров топлива против 151 миллиарда в 2021 году, до полномасштабного вторжения в Украину.

Какой запрет принял Евросоюз?

В понедельник, 26 января, министры стран ЕС на заседании в Брюсселе окончательно утвердили запрет на импорт российского газа до конца 2027 года, пишет Reuters.

Документ предусматривает два этапа:

  • поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС прекратят до конца 2026 года;
  • импорт газа из России по трубопроводу – до 30 сентября 2027 года.

Однако закон позволяет отложить запрет до 1 ноября 2027 года, если возникнут трудности с наполнением хранилищ газом перед отопительным сезоном.

Против этого запрета выступили Венгрия и Словакия. Но документ специально разработали так, чтобы зависимые от России страны не смогли его заблокировать. Отказ от газа приняли большинством голосов.

Что планируют Венгрия и Словакия?

  • Венгрия и Словакия объявили о намерении обжаловать запрет на импорт российского газа в судебном порядке. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Евросоюза противоречит основополагающим документам блока. Будапешт планирует подать иск в Суд ЕС сразу после официального обнародования соответствующего закона.

  • Словакия также допускает возможность судебного иска. Глава МИД страны Юрай Бланар отметил, что принятое решение не учитывает особых условий отдельных государств, поэтому Братислава не готова его принять.

  • В Брюсселе подтверждают, что Венгрия и Словакия имеют юридическое право обжаловать решение Евросоюза. В то же время Еврокомиссия заявляет, что стремится урегулировать спор без длительной судебной процедуры, хотя и готова отстаивать свою позицию в суде.