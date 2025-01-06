Криза у Франції: що відбувається з бюджетом другої економіки Європи

На 2025 рік новий уряд Франції зобов'язаний скоротити дефіцит бюджету. Однак зараз досі тривають дискусії щодо проєкту бюджету.

Який дефіцит французького бюджету

За словами нового міністра економіки Франції Еріка Ломбарда, дефіцит французького бюджету у 2024 році становив близько 6,1% ВВП, передає 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Відомо, що на 2025 рік теперішній уряд Франції планує знизити дефіцит до рівня між 5% і 5,5% ВВП. Цікаво, що попередній уряд Мішеля Барньє орієнтувався на дефіцит нижче 5%.

Зверніть увагу! Новий французький уряд Франсуа Байру планує у новому році скоротити бюджетні видатки на 50 мільярдів євро у 2025 році. Це менше, ніж 60 мільярдів, які планував уряд Барньє.

Чи зростуть податки

Наразі нових податків, крім тих, які було анонсовано, не передбачається. Водночас економія буде досягнута в основному через скорочення витрат.

За основу бюджету на 2025 рік планують використовувати той, що залишився після відставки уряду Барньє.

Річ у тім, що новий уряд Байру розраховує на ухвалення бюджету до середини лютого, у той час, як підготовка нового документа вимагала б довгі юридичні процедури.

Відомо, що на випадок, якщо буде використовуватися старий бюджет, то можна вносити деякі правки у нього, але нові статті додавати – ні.

Важливо! Зараз у Франції діє тимчасовий бюджет, який автоматично перенесено з 2024 на 2025 рік.