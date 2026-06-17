Лідери G7 домовилися скоротити залежність від Китаю в критичній галузі

Торік Китай суттєво посилив контроль над експортом критично важливих мінералів і рідкісноземельних металів. Це створило ризики для світової промисловості та нагадало Заходу про домінування Пекіна в постачанні стратегічної сировини.

Про що домовилися на саміті G7

Тож лідери G7 вирішили поступово позбутися такої залежності від Китаю. Свої наміри вони оголосили у спільній заяві від 17 червня, яку опублікували за результатами саміту, передає Bloomberg.

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Зокрема, країни домовилися, аби до 2030 року частка будь-якого одного постачальника такої сировини в їхньому імпорті не перевищувала 60%. Нові обмеження стосуватимуться рідкісноземельних металів і постійних магнітів.

Опісля "Велика сімка" планує продовжувати диверсифікацію та зменшити показник до 50%. Однак для інших критично важливих мінералів конкретні цілі пообіцяли визначити до кінця 2026 року.

Окрім того, лідери обговорили запровадження квот в окремих галузях промисловості, насамперед для виробників оборонної продукції. Також країни зобов'язалися створити спільну платформу для координації зусиль із нарощування постачання сировини завдяки переробленню та новим видобувним проєктам.

Щоправда, реалізація мети може зіткнутися з низкою перешкод. Наприклад, багато потенційних розробок затримуються через проблеми з фінансуванням, регуляторні обмеження, суспільний спротив і технічні труднощі.

До слова, до складу G7 входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.

Нагадаємо, раніше українська розвідка попереджала – економіка Китаю втрачає темпи, і це має шанси обернутися новими війнами у світі. Зокрема, просідання внутрішнього ринку країна може спробувати компенсувати експортом, що ризикує посилити напругу зі США та ЄС, а також запустити нову хвилю торгових конфліктів.