О чём договорились на саммите G7

Поэтому лидеры G7 решили постепенно избавиться от такой зависимости от Китая. О своих намерениях они заявили в совместном заявлении от 17 июня, опубликованном по итогам саммита, передает Bloomberg.

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В частности, страны договорились, что к 2030 году доля любого одного поставщика такого сырья в их импорте не будет превышать 60%. Новые ограничения коснутся редкоземельных металлов и постоянных магнитов.

Позже G7 планирует продолжить диверсификацию и снизить этот показатель до 50%. Однако для других критически важных минералов конкретные цели пообещали определить до конца 2026 года.

Кроме того, лидеры обсудили введение квот в отдельных отраслях промышленности, прежде всего для производителей оборонной продукции. Также страны обязались создать совместную платформу для координации усилий по наращиванию поставок сырья за счет переработки и новых добывающих проектов.

Правда, реализация этой цели может столкнуться с рядом препятствий. Например, многие потенциальные разработки задерживаются из-за проблем с финансированием, регуляторных ограничений, общественного сопротивления и технических трудностей.

К слову, в состав G7 входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Напомним, ранее украинская разведка предупреждала – экономика Китая теряет темпы, и это имеет шансы привести к новым войнам в мире. В частности, страна может попытаться компенсировать проседание внутреннего рынка экспортом, что грозит усилением напряженности в отношениях с США и ЕС, а также запуском новой волны торговых конфликтов.