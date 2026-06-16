Китай рискует утратить преимущество
Напомним, именно на фоне перебоев с поставками китайские производители нарастили выпуск алюминия до рекордных объемов. Теперь же ситуация может начать меняться, пишет Bloomberg.
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Китай как крупнейший производитель алюминия в мире смог укрепить свои позиции на рынке во время военной эскалации в Иране. В мае выпуск металла вырос на 1,7% – до 3,89 миллиона тонн.
Однако потенциальное завершение боевых действий может стать переломным моментом для отрасли – по мере возобновления поставок с Ближнего Востока экспорт из Китая рискует сократиться, тогда как внутренний спрос остается слабым.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Интересно! Хотя промышленность страны продолжает расти, экономисты бьют тревогу из-за слабого спроса внутри страны. Домохозяйства все активнее экономят и не спешат брать новые кредиты, что сказывается на продажах автомобилей, жилья и других товаров длительного пользования.
Кроме того, алюминиевая отрасль все ближе подходит к установленным государством лимитам производства, что может повлечь за собой дополнительный контроль со стороны властей.
- К слову, открытие Ормузского пролива может "навредить" не только китайским металлургам. Одним из самых острых вопросов остается будущий спрос на традиционное топливо. Инвесторы и трейдеры пытаются понять, вернется ли потребление бензина и дизеля в стране к привычным уровням после стабилизации поставок нефти, или стремительная электрификация транспорта уже навсегда изменила структуру спроса.
- Напомним, в мае китайские НПЗ резко сократили производство до самого низкого уровня почти за четыре года из-за падения импорта, однако даже сейчас деэскалация на Ближнем Востоке не гарантирует быстрого восстановления отрасли.