Китай ризикує втратити перевагу

Нагадаємо, саме на тлі перебоїв із постачанням китайські виробники наростили випуск алюмінію до рекордних обсягів. Тепер же ситуація може почати змінюватися, пише Bloomberg.

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Китай як найбільший виробник алюмінію у світі зміг зміцнити свої позиції на ринку під час військової ескалації в Ірані. У травні випуск металу зріс на 1,7% – до 3,89 мільйона тонн.

Однак потенційне завершення бойових дій може стати переломним моментом для галузі – у міру відновлення постачань із Близького Сходу експорт з Китаю ризикує скоротитися, тоді як внутрішній попит залишається слабким.

Цікаво! Хоч промисловість країни продовжує зростати, економісти б'ють на сполох через слабкий попит усередині країни. Домогосподарства дедалі активніше заощаджують і не поспішають брати нові кредити, що вдаряє по продажах автомобілів, житла та інших товарів тривалого користування.

Окрім того, алюмінієва галузь дедалі ближче підходить до встановлених державою лімітів виробництва, що може спричинити додатковий контроль з боку влади.