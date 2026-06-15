Чому перевізники не поспішають в Ормуз?

У понеділок, 15 червня, перед самітом G7 в Ев'ян-ле-Бен Трамп підтвердив, що мирну угоду між США та Іраном вже уклали дистанційно, а офіційно меморандум про взаєморозуміння підпишуть у п'ятницю, пише Reuters.

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На тлі таких новин світові ціни на нафту, за даними видання, впали за день приблизно на 5%.

Ба більше, у своїй соцмережі Truth Social американський лідер заявив, що танкери з нафтою вже буцімто залишають Ормуз.

Судна, завантажені нафтою, починають виходити з протоки, рухаючись південним маршрутом, який є абсолютно безпечним, захищеним та чистим,

– написав Трамп.

Однак дані моніторингу суден не зафіксували значного пожвавлення руху. У понеділок через Ормузьку протоку пройшов лише один танкер зі скрапленим природним газом індійської компанії Petronet.

Водночас десятки нафтових танкерів продовжували збиратися по обидва боки протоки.

Судноплавні компанії, ймовірно, хочуть дочекатися підтвердження, що угода дійсно працює, оскільки раніше ми вже двічі бачили короткочасне "відкриття" Ормузької протоки,

– пояснив аналітик Jyske Bank Хайдер Анджум

Що говорять судноплавні компанії?

Трейдери в цілому позитивно сприйняли новини про угоду, однак наголошують, що чекають подробиць, зокрема щодо розмінування Ормузу.

У Японській асоціації судновласників заявили, що вітають мирну угоду, але хочуть більше конкретики.

У нинішній ситуації ми не можемо просто сказати: "Добре, рушаємо", спираючись лише на новини про угоду,

– зазначив представник асоціації.

Голова італійської асоціації судновласників Assarmatori Стефано Мессіна зауважив, що за останні місяці вони вже неодноразово чули про припинення бойових дій, але потім все починалося знову.

Норвезька асоціація судновласників наголосила, що деталі угоди та масштаби мінної небезпеки поки залишаються незрозумілими. А данський гігант Maersk зазначив, що поки не планує відновлювати діяльність на Близькому Сході.

Міжнародна асоціація судновласників BIMCO продовжує вважати прохід через Ормузьку протоку дуже ризикованим через загрозу морських мін.

Водночас представник компанії ICIS Девід Джорбеназе упевнений, що для повноцінного відновлення руху знадобляться тижні на розмінування та нормалізацію страхових ризиків.

Повернення до довоєнних обсягів перевезень реалістично очікувати лише у 2027 році, і лише за умови, що угода діятиме без інцидентів, а видобуток відновлюватиметься достатньо швидко,

– додав аналітик.

Зауважте! За даними аналітичної компанії Kpler, станом на 15 червня у районі Перської затоки перебувало приблизно 155 танкерів із нафтою та хімічною продукцією. Тоді як за оцінками компанії Oil Brokerage, у регіоні може перебувати до 215 суден.