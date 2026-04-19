"Гроші є, але їх немає": у Росії руйнується важлива для населення галузь

У Росії вже відбувається колапс у галузі житлово-комунального господарства. Сфера потребує коштів, борги населення зростають, а офіційна статистика вже не може цього приховати.

Зокрема по ситуації вдарила й війна проти України, про що пише Служба зовнішньої розвідки.

Читайте також Російський бізнес знову постраждає: який новий удар готує Кремль

Наразі вже 80% підприємств ЖКГ не передбачають жодного оновлення інфраструктури, а приблизно 30% організацій є збитковими. Ба більше, борги населення за комунальні послуги сягнули 8,9 мільярда доларів США.

Рівень зношеності мереж уже перевалив за 50%. Лише в січні 2026 року зафіксували 1 788 комунальних аварій – це майже вдвічі більше, ніж за січень 2025 року.

Гроші є, але їх немає,

– зазначили у розвідці.

Галузеві експерти оцінюють потребу в модернізації у 114,9 мільярда доларів США. Державна програма до 2030 року передбачає рівно вдвічі менше – 57,5 мільярда доларів.

Водночас війна проти України зробила "безнадійну ситуацію ще гіршою". Більша частина – 64 із 83 суб'єктів – уже скоротили бюджетні видатки на ЖКГ. У 2026 році ще 15 регіонів запланували секвестр витрат у цій сфері.

А у Кремлі активно підвищують тарифи. Наприклад, у 2025 році вони зросли в середньому на 11,9% – найбільше з 2016 року. У 2026 передбачено двоетапне підвищення:

на 1,7% з 1 січня;

ще на 8 – 22% з 1 жовтня – залежно від регіону.

Важливо! Російські медіа вже писали, що росіяни обурені тарифами на комуналку. Суми становлять від 20 до 40 тисяч рублів (залежно від регіону та площі житла).

Федеральний бюджет закладає подальше зростання приблизно на 30% упродовж найближчих трьох років,

– додали у СЗР України.

Найжорсткіший удар отримають:

Ставропольський край (+22%); Дагестан (+19,7%); Тамбовська область (+17,5%); Тюменська область (+17,2%); місто Москва – +15%; місто Санкт-Петербург – +14,6%.

Зверніть увагу! Послуги ЖКГ вже забирають близько 10% сукупних споживчих витрат домогосподарств.

