Какая отрасль России страдает от долгов и проблем с модернизацией?
В частности по ситуации ударила и война против Украины, о чем пишет Служба внешней разведки.
Читайте также Российский бизнес снова пострадает: какой новый удар готовит Кремль
Сейчас уже 80% предприятий ЖКХ не предусматривают никакого обновления инфраструктуры, а примерно 30% организаций являются убыточными. Более того, долги населения за коммунальные услуги достигли 8,9 миллиарда долларов США.
Уровень изношенности сетей уже перевалил за 50%. Только в январе 2026 зафиксировали 1 788 коммунальных аварий – это почти вдвое больше, чем за январь 2025 года.
Деньги есть, но их нет,
– отметили в разведке.
Отраслевые эксперты оценивают потребность в модернизации в 114,9 миллиарда долларов США. Государственная программа до 2030 года предусматривает ровно вдвое меньше – 57,5 миллиарда долларов.
В то же время война против Украины сделала "безнадежную ситуацию еще хуже". Большая часть – 64 из 83 субъектов – уже сократили бюджетные расходы на ЖКХ. В 2026 году еще 15 регионов запланировали секвестр расходов в этой сфере.
А в Кремле активно повышают тарифы. Например, в 2025 году они выросли в среднем на 11,9% – больше всего с 2016 года. В 2026 предусмотрено двухэтапное повышение:
- на 1,7% с 1 января;
- еще на 8 – 22% с 1 октября – в зависимости от региона.
Важно! Российские медиа уже писали, что россияне возмущены тарифами на коммуналку. Суммы составляют от 20 до 40 тысяч рублей (в зависимости от региона и площади жилья).
Федеральный бюджет закладывает дальнейший рост примерно на 30% в течение ближайших трех лет,
– добавили в СВР Украины.
Самый жесткий удар получат:
- Ставропольский край (+22%);
- Дагестан (+19,7%);
- Тамбовская область (+17,5%);
- Тюменская область (+17,2%);
- город Москва – +15%;
- город Санкт-Петербург – +14,6%.
Обратите внимание! Услуги ЖКХ уже забирают около 10% совокупных потребительских расходов домохозяйств.
Что еще следует знать о тарифах и коммунальных услугах в России?
- Напомним, что проблеме повышения тарифов на коммунальные услуги коснулась не только России. От нее в частности пострадали и временно оккупированные регионы Украины. И это несмотря на то, что на ВОТ есть проблемы с предоставлением услуг и регулярно случаются аварии.
- В то же время с 1 октября ожидается еще одно повышение тарифов на коммуналку. Цена вырастет для жителей оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.