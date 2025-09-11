Нещодавно стало відомо, що причиною зупинки азербайджанського газу до України могло стати пошкодження інфраструктури Трансбалканського газопроводу на кордоні Молдови та Румунії. Однак енергетичні експерти заявляють, що частка газу з Азербайджану в загальному обсязі доволі невелика, а тому це не шкодить Україні.

Чому азербайджанський газ перестав поступати в Україну?

У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Святослав Павлюк заявив, що ймовірно причиною зупинки постачання азербайджанського газу через Трансбалканський коридор стало те, що наприкінці серпня Росія завдала удару по газорозподільній станції в Одеській області.

Святослав Павлюк Член Несторівської групи, виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" По-перше, частину газового видобування росіяни уразили на Полтавщині. По-друге, вони здійснили удари по вхідних конекторах по одному із маршрутів, зокрема який пролягає через Туреччину.

Як Азербайджан постачає газ в Україну Наразі відомо, що постачання газу здійснюється маршрутом, що проходить з Болгарії через Румунію до кордону з Україною.

Натомість експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар розповів 24 Каналу, що азербайджанський газ ніколи у великих обсягах не перекачувався в Україну, була лише експериментальна прокачка.

Михайло Гончар Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Крім того, Трансбалканський газопровід є найменш привабливий з точки зору загального тарифу порівняно з іншими маршрутами, як-от через Польщу, Словаччину та Угорщину. Річ у тім, що світ клином не зійшовся на азербайджанському газі, а тим більше його на ринку не багато, адже країна має вже свій традиційний маршрут постачання.

Те, що сталося на газопроводі, для нас поставки газ з Азербайджану на сьогодні не мають вирішального значення. Більше значення ця ситуація має для Молдови.

Скільки Україна імпортує газу?

За липень Україна імпортувала 833 мільйонів кубометрів газу, що є найвищим показником з вересня 2023 року, свідчать дані моніторингу консалтингової компанії ExPro.

Найбільше газу було імпортовано з Угорщини – 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту.

Потім зі Словаччини – 268 мільйонів кубометрів або 32,2%,

Показник з Польщі становить 260 мільйонів кубометрів (31,2%),

Натомість з Трансбалканського напрямку було імпортовано всього 5,1 мільйона кубометрів, що у відсотковому відношенні становить 0,6%.

Крім того, Трансбалканським маршрутом, а саме з Болгарії через Румунію до України, наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу.

Що відомо про поставки газу в Україну з Азербайджану?