Чому азербайджанський газ перестав поступати в Україну?
У розмові з 24 Каналом енергетичний експерт Святослав Павлюк заявив, що ймовірно причиною зупинки постачання азербайджанського газу через Трансбалканський коридор стало те, що наприкінці серпня Росія завдала удару по газорозподільній станції в Одеській області.
По-перше, частину газового видобування росіяни уразили на Полтавщині. По-друге, вони здійснили удари по вхідних конекторах по одному із маршрутів, зокрема який пролягає через Туреччину.
Як Азербайджан постачає газ в Україну
Наразі відомо, що постачання газу здійснюється маршрутом, що проходить з Болгарії через Румунію до кордону з Україною.
Натомість експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар розповів 24 Каналу, що азербайджанський газ ніколи у великих обсягах не перекачувався в Україну, була лише експериментальна прокачка.
Крім того, Трансбалканський газопровід є найменш привабливий з точки зору загального тарифу порівняно з іншими маршрутами, як-от через Польщу, Словаччину та Угорщину. Річ у тім, що світ клином не зійшовся на азербайджанському газі, а тим більше його на ринку не багато, адже країна має вже свій традиційний маршрут постачання.
Те, що сталося на газопроводі, для нас поставки газ з Азербайджану на сьогодні не мають вирішального значення. Більше значення ця ситуація має для Молдови.
Скільки Україна імпортує газу?
За липень Україна імпортувала 833 мільйонів кубометрів газу, що є найвищим показником з вересня 2023 року, свідчать дані моніторингу консалтингової компанії ExPro.
- Найбільше газу було імпортовано з Угорщини – 300 мільйонів кубометрів або 36% усього імпорту.
- Потім зі Словаччини – 268 мільйонів кубометрів або 32,2%,
- Показник з Польщі становить 260 мільйонів кубометрів (31,2%),
- Натомість з Трансбалканського напрямку було імпортовано всього 5,1 мільйона кубометрів, що у відсотковому відношенні становить 0,6%.
- Крім того, Трансбалканським маршрутом, а саме з Болгарії через Румунію до України, наприкінці липня імпортовано незначний обсяг азербайджанського природного газу.
Що відомо про поставки газу в Україну з Азербайджану?
Нагадуємо, що у липні цього року стало відомо про те, що Україна здійснила першу тестову поставку природного газу з Азербайджану з використанням Трансбалканського коридору.
Угоду про закупівлю газу було укладено між НАК "Нафтогаз України" та компанією SOCAR Energy Ukraine.
Як заявив Михайло Гончар, при проведенні експерименту найімовірніше розрахунок був на те, що Україні може знадобитися додатковий газ у зимовий період.