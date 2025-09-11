Почему азербайджанский газ перестал поступать в Украину?

В разговоре с 24 Каналом энергетический эксперт Святослав Павлюк заявил, что вероятно причиной остановки поставок азербайджанского газа через Трансбалканский коридор стало то, что в конце августа Россия нанесла удар по газораспределительной станции в Одесской области.

Святослав Павлюк Член Несторовской группы, исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Во-первых, часть газовой добычи россияне поразили на Полтавщине. Во-вторых, они осуществили удары по входным коннекторам по одному из маршрутов, в частности который пролегает через Турцию.

Как Азербайджан поставляет газ в Украину Известно, что поставки газа осуществляется по маршруту, проходящему из Болгарии через Румынию до границы с Украиной.

Зато эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар рассказал 24 Каналу, что азербайджанский газ никогда в больших объемах не перекачивался в Украину, была только экспериментальная прокачка.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Кроме того, Трансбалканский газопровод является наименее привлекательным с точки зрения общего тарифа по сравнению с другими маршрутами, например через Польшу, Словакию и Венгрию. Дело в том, что мир клином не сошелся на азербайджанском газе, а тем более его на рынке не много, ведь страна имеет уже свой традиционный маршрут поставки.

То, что произошло на газопроводе, для нас поставки газ из Азербайджана на сегодня не имеют решающего значения. Большее значение эта ситуация имеет для Молдовы.

Сколько Украина импортирует газа?

За июль Украина импортировала 833 миллионов кубометров газа, что является самым высоким показателем с сентября 2023 года, свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой компании ExPro.

Больше всего газа было импортировано из Венгрии – 300 миллионов кубометров или 36% всего импорта.

Затем из Словакии – 268 миллионов кубометров или 32,2%,

Показатель из Польши составляет 260 миллионов кубометров (31,2%),

Зато с Трансбалканского направления было импортировано всего 5,1 миллиона кубометров, что в процентном отношении составляет 0,6%.

Кроме того, Трансбалканским маршрутом, а именно из Болгарии через Румынию в Украину, в конце июля импортировано незначительный объем азербайджанского природного газа.

Что известно о поставках газа в Украину из Азербайджана?