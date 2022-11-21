Газ для України: Норвегія профінансує закупівлю блакитного палива

Норвегія допоможе Україні із закупівлею газу. Уряд країни виділить майже 200 мільйонів доларів на це.

Допомога від скандинавів

Уряд Норвегії повідомив, що виділить фінансування у розмірі 2 мільярдів норвезьких крон, тобто 195 мільйонів доларів на закупівлю газу для України.

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що кошти з пакету у розмірі 10 мільярдів норвезьких крон, що був раніше оголошений, надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну, міжнародно визнану організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування,

– заявив міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволда Ведума.

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США не припинятимуть фінансову допомогу Україні

Про це повідомив голова Міноборони США Ллойд Остін на прес-конференції в Індонезії. Також, кошти надходитимуть стільки, скільки потрібно.

Загалом США надали Україні допомоги за весь час повномасштабної війни

Крім того, адміністрація президента США Джо Байдена просила Конгрес виділити ще 37,7 мільярда доларів як екстрену допомогу Україні.