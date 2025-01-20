У Придністров’ї повідомили, на скільки часу регіону вистачить газу

Влада невизнаного Придністров’я заявила, що запасів природного газу вистачить ще на 11 днів. Тобто до кінця січня.

На скільки вистачить газу Придністров’ю

Однак це за умови економного споживання, повідомляє 24 канал на заяву "міністра" економічного розвитку Сергія Оболоника, яку опублікували у Telegram "уряду".

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Газового ресурсу при його витрачанні в тому режимі, в якому він склався на даний момент, за тими споживачами, які отримують тепло на поточний момент, у нас на 11 діб. Тобто відповідно до прогнозу, як ми говорили, до кінця січня,

— сказав Сергій Оболонік.

Він додав, що цей прогноз підтверджується. І станом на сьогодні ситуація не змінилась.

Яка ситуацію з газом у Придністров’ї

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. Водночас Росія відмовилась постачати газ Придністров’ю альтернативним маршрутом. Це спричинило масштабну кризу у регіоні.

У Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Водночас Промислові підприємства призупинили роботу.

Зауважте! З 3 січня у республіці вели віялові відключення електроенергії.