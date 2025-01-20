На скільки вистачить газу Придністров’ю

Однак це за умови економного споживання, повідомляє 24 канал на заяву "міністра" економічного розвитку Сергія Оболоника, яку опублікували у Telegram "уряду".

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Газового ресурсу при його витрачанні в тому режимі, в якому він склався на даний момент, за тими споживачами, які отримують тепло на поточний момент, у нас на 11 діб. Тобто відповідно до прогнозу, як ми говорили, до кінця січня,

— сказав Сергій Оболонік.

Він додав, що цей прогноз підтверджується. І станом на сьогодні ситуація не змінилась.

Яка ситуацію з газом у Придністров’ї

1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу через свою газотранспортну систему. Водночас Росія відмовилась постачати газ Придністров’ю альтернативним маршрутом. Це спричинило масштабну кризу у регіоні.

У Придністров’ї відключили опалення та гарячу воду. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Водночас Промислові підприємства призупинили роботу.

Зауважте! З 3 січня у республіці вели віялові відключення електроенергії.