На сколько хватит газа Приднестровью

Однако это при условии экономного потребления, сообщает 24 канал на заявление "министра" экономического развития Сергея Оболоника, которое опубликовали в Telegram "правительства".

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Газового ресурса при его расходовании в том режиме, в котором он сложился на данный момент, по тем потребителям, которые получают тепло на текущий момент, у нас на 11 суток. То есть в соответствии с прогнозом, как мы говорили, до конца января,

- сказал Сергей Оболоник.

Он добавил, что этот прогноз подтверждается. И по состоянию на сегодня ситуация не изменилась.

Какова ситуация с газом в Приднестровье

1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему. В то же время Россия отказалась поставлять газ Приднестровью альтернативным маршрутом. Это вызвало масштабный кризис в регионе.

В Приднестровье отключили отопление и горячую воду. В многоэтажках газ доступен только для приготовления пищи. В то же время промышленные предприятия приостановили работу.

Обратите внимание! С 3 января в республике вели веерные отключения электроэнергии.