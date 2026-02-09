Чи буде газ за графіками: яка ситуація на Сумщині

На Сумнщині фіксують кризову ситуацію з газом – рятувальники терміново почали роботу. Однак, чи врятує це область від повного відключення та чи вдасться обійтися без графіків відключень газу поки невідомо.

Що сталося із газом на Сумщині?

Про те, яка ситуація в газовій мережі на Сумщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Так, мешканців деяких населених пунктів просять обмежити споживання газу. Зазначається, що це термінова та вимушена міра, аби обійтися без повного відключення мережі.

Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення ремонтних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень,

– зазначили у повідомленні.

Відомо, що обмеження виникли через зменшений тиск у системі. Ремонтні бригади уже працюють на відновлення.

Особливу увагу варто звернути населеним пунктам: Довжик, Оленинське та Чупахівка, де фіксують найбільші технічні складнощі. Саме в цих населених пунктах закликають до максимальної економії та мінімального використання газових приладів.

Що відомо про газову ситуацію на Закарпатті?

Через весняний паводок, внаслідок різкого танення снігу, на Закарпатті є ризик обмеження газопостачання. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

У річці Тиса піднявся рівень води, що спричинило підмив опори основного (стратегічного) газопроводу.

Конструкція суттєво нахилена, що ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах,

– пояснюють у повідомленні.

Водночас зазначається, що залучено всі сили та засоби регіону на недопущення критичної ситуації.

Чи буде в Росії газова криза?

Раніше повідомлялося, що в Росії триває стагнація економіки, внаслідок санкцій та витрат на воєнну сферу. Серед проблем у видобувній сфері – нестача робочих рук та в цілому демографічні проблеми.

Тим часом Європа шукає шляхи видобутку та постачання газу в обхід Росії. Основна мета – зменшення залежності у газовій сфері від країни-агресорки. Передбачається, що Росія втратить світовий вплив, адже одна з основних послуг країни більше не потрібна Європі.