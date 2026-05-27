Історична угода: Канада укладе масштабний газовий контракт з країною Європи

Європа намагається посилити енергетичну безпеку після відмови від російського газу та кризи, викликаної війною в Ірані. Від цього виграє Канада, яка вже домовилася про велику угоду з постачання скрапленого природного газу до Німеччини.

Що відомо про майбутню угоду?

Скраплений газ постачатимуть до Європи з експортного комплексу у провінції Британська Колумбія на західному узбережжі країни, пише Bloomberg.

Газову угоду мають підписати канадська компанія Ksi Lisims LNG та німецька SEFE. Це буде перший великий газовий контракт між Канадою та країною Європи на постачання скрапленого газу.

За умовами угоди Німеччина купуватиме до 1 мільйона тонн СПГ щороку. Як порахувало видання, це приблизно відповідає обсягу енергії, якого вистачило б для забезпечення електроенергією Нью-Йорка більш як на місяць

Як зазначають економісти, ці домовленості стануть важливим проривом для обох країн.

Річ у тім, що раніше Канада, яка має великі запаси газу, більшість ресурсу традиційно експортувала до США трубопроводами, адже не мала необхідної інфраструктури для експорту СПГ.

Водночас Німеччина, як найбільша економіка Європи, прагне посилити свою енергетичну безпеку, яка значно постраждала спочатку після початку повномасштабної війни в Україні, а потім – від війни в Ірані.

У коментарі Bloomberg міністр енергетики Канади Тім Годжсон пояснив, що наразі європейські країни активно шукають нові стабільні джерела постачання газу замість російських та близькосхідних.

За його словами, Європа не хоче надмірно залежати від американського газу, зокрема, через бажання диверсифікувати постачання енергоресурсів та торгівельну напругу, яка раз по раз виникає з Вашингтоном.

Ми можемо стати такою альтернативою. Ми можемо бути надійним постачальником, який не використовує енергію як інструмент тиску,

– наголосив Годжсон.

Зауважте! Очікується, що Годжсон офіційно оголосить про угоду вже цього тижня. Вона стане важливим кроком для прем’єр-міністра Канади Марк Карні, який прагне подвоїти експорт газу до країн за межами США.

Нагадаємо, наприкінці січня 2026 року ЄС остаточно погодив заборону на імпорт російського газу до кінця 2027 року. Йдеться як про трубопровідний газ, так і про СПГ. У ЄС пояснили, що таким чином хочуть остаточно зменшити залежність від Росії після того, як Москва неодноразово використовувала енергоресурси як інструмент тиску на європейський ринок.

Втім, ситуацію для Європи ускладнила війна на Близькому Сході. Через блокаду Ормузької протоки ЄС опинився під загрозою нової енергетичної кризи. Постачальники попереджають, що запаси газу в Європі можуть стати критичними, якщо перебої з постачанням триватимуть ще 1 – 3 місяці.

Особливо постраждала Німеччина. Там прогнозують що країна може зіткнутися з дефіцитом газу вже наступної зими, навіть якщо рівень заповнення сховищ досягне встановлених 76%. Про це заявила асоціація операторів газових сховищ INES.