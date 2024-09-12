Нова угода між Україною та Молдовою щодо транспортування газу

Відомо, що країни планують збільшити потужності для транспортування блакитного палива. Перший етап такої угоди вже реалізовано.

Що планують Україна та Молдова

Очікується, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдавський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) збільшать гарантовані потужності для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України.

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За словами начальника управління роботи з замовниками ОГТСУ Андрія Прокоф’єва, метою є створити 7 мільйонів кубометрів гарантованих потужностей на одній з міждержавних точок до квітня 2025 року.

Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об'єктів вздовж маршруту?

– пояснив Прокоф'єв.

Зверніть увагу! ОГТСУ спільно з молдавськими колегами реалізували перший етап – в бік України створено 1 мільйон кубометрів гарантованих добових потужностей.