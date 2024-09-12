Что планируют Украина и Молдова

Ожидается, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и молдавский оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) увеличат гарантированные мощности для транспортировки газа по Трансбалканскому маршруту в сторону Украины.

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По словам начальника управления работы с заказчиками ОГТСУ Андрея Прокофьева, целью является создать 7 миллионов кубометров гарантированных мощностей на одной из межгосударственных точек до апреля 2025 года.

Для этого оба оператора ГТС должны провести реконструкцию нескольких объектов вдоль маршрута?

– пояснил Прокофьев.

Обратите внимание! ОГТСУ совместно с молдавскими коллегами реализовали первый этап – в сторону Украины создан 1 миллион кубометров гарантированных суточных мощностей.