Що планують Україна та Молдова
Очікується, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдавський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) збільшать гарантовані потужності для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України.
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За словами начальника управління роботи з замовниками ОГТСУ Андрія Прокоф’єва, метою є створити 7 мільйонів кубометрів гарантованих потужностей на одній з міждержавних точок до квітня 2025 року.
Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об'єктів вздовж маршруту?
– пояснив Прокоф'єв.
Зверніть увагу! ОГТСУ спільно з молдавськими колегами реалізували перший етап – в бік України створено 1 мільйон кубометрів гарантованих добових потужностей.
- Цей етап не потребував значних інвестицій з боку ОГТСУ чи Vestmoldtransgaz. Відтак з 1 вересня потужності почали використовуватися для транспортування газу до України.
- В перспективі збільшення потужностей можливе і понад 7 мільйонів кубометрів на добу.
- Все через те, що інфраструктура Трансбалканського трубопроводу побудована, а отже для подальшого збільшення потужності потрібно лише нарощення реверсних можливостей по маршруту.