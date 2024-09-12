Що планують Україна та Молдова

Очікується, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) та молдавський оператор ГТС Vestmoldtransgaz (VMTG) збільшать гарантовані потужності для транспортування газу Трансбалканським маршрутом в бік України.

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За словами начальника управління роботи з замовниками ОГТСУ Андрія Прокоф’єва, метою є створити 7 мільйонів кубометрів гарантованих потужностей на одній з міждержавних точок до квітня 2025 року.

Для цього обидва оператори ГТС мають провести реконструкцію кількох об'єктів вздовж маршруту?

– пояснив Прокоф'єв.

Зверніть увагу! ОГТСУ спільно з молдавськими колегами реалізували перший етап – в бік України створено 1 мільйон кубометрів гарантованих добових потужностей.