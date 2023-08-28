Чи готова Україна до опалювального сезону: пояснення "Нафтогазу"

Україна активно готується до опалювального сезону. Кількість накопиченого газу достатня, щоб забезпечити українців теплом цієї зими.

Чи має Україна достатньо газу

У суспільстві є поширений міф, що саме Росія є єдиним постачальником газу, який може надавати Україні сировину. Проте це неправда, Україна успішно видобуває, закуповує і накопичує газ у своїх сховищах.

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Зараз в українських сховищах уже знаходиться 14 мільярдів кубічних метрів газу, заплановано було 14,7 мільярда. У телемарафоні голова правління "Нафтогаз" Олексій Чернишов спрогнозував, що до початку опалювального сезону мета буде перевиконана – передає 24 Канал.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Нам уже фактично вдалося досягти цифри 14 мільярдів кубічних метрів газу. Таким чином, ми виконаємо і навіть перевиконаємо передбачену позначку 14,7 мільярда кубометрів

Чернишов вважає, що Україна може самостійно забезпечувати себе газом. Зараз українські газові сховища, які знаходяться під землею, вміщають 31 мільярд кубометрів сировини.

Тарифи на газ в Україні зараз

Іноземні компанії зараз використовують українські підземні сховища для збереження сировини через низьку ціну оренди.

Нещодавно Шмигаль заявив про те, що тарифи "Нафтогазу" залишатимуться незмінними до середини квітня 2024 року. Уряд вважає, що українці не мають платити більше за комуналку.

"Нафтогаз" покриває 98% газового ринку України. Ще 2% займають інші регулятори. Саме тому тарифи можуть змінюватися в залежності від постачальника.