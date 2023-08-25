При цьому ціни на європейському ринку залишаються нестабільними, попри рекордні запаси в сховищах.

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Зокрема, середня ціна на природний газ на TTF Day Ahead у липні становила майже €30/MWh, що відповідає вартості в Україні. Проте вже у серпні середня ціна в Україні становила €33,4/MWh в той час, як у Європі – €32,5/MWh.

Окремі різкі стрибки цін в Європі були пов'язані, головним чином, із форс-мажорами, наприклад, ремонтними роботами в Норвегії чи загрозою страйків на LNG-заводах в Австралії.

Реальних причин для такого різкого зростання цін на природний газ в Україні немає. Українські газосховища заповнені більш ніж на 42%, зберігаючи понад 13,5 мільярдів кубічних метрів природного газу. Значну частину газу зберігають українські видобувні компанії та трейдери,

– наголосив голова новинного енергетичного агентства ExPro Геннадій Кобаль.

За його словами, продавці, які мають запаси природного газу в підземних сховищах, не поспішають зараз продавати ресурс на ринку як на біржових майданчиках, так і поза біржею.

Динаміка змін цін на газ в Україні та Європі / Інфографіка ExPro

"Окремі трейдери зазначають, що на ринку існує дефіцит газу. Однак точніше буде сказати, що на ринку присутній дефіцит пропозиції газу в той час, як фізично обсягів цілком достатньо", – додав Кобаль.