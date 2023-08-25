При этом цены на европейском рынке остаются нестабильными, несмотря на рекордные запасы в хранилищах.

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В частности, средняя цена на природный газ на TTF Day Ahead в июле составила около €30/MWh, что соответствует стоимости в Украине. Однако уже в августе средняя цена в Украине составила €33,4/MWh, в то время как в Европе – €32,5/MWh.

Отдельные резкие скачки цен в Европе были связаны, главным образом, с форс-мажорами, например, ремонтными работами в Норвегии или угрозой забастовок на LNG-заводах в Австралии.

Реальных причин для столь резкого роста цен на природный газ в Украине нет. Украинские газохранилища заполнены более чем на 42%, храня более 13,5 миллиарда кубических метров природного газа. Значительную часть газа хранят украинские добывающие компании и трейдеры,

– подчеркнул глава новостного энергетического агентства ExPro Геннадий Кобаль.

По его словам, продавцы, имеющие запасы природного газа в подземных хранилищах, не спешат сейчас продавать ресурс на рынке как на биржевых площадках, так и вне биржи.

Динамика изменений цен на газ в Украине и Европе / Инфографика ExPro

"Отдельные трейдеры отмечают, что на рынке существует дефицит газа. Однако вернее будет сказать, что на рынке присутствует дефицит предложения газа в то время, как физически объемов вполне достаточно", – добавил Кобаль.