Есть ли у Украины достаточно газа

В обществе есть распространенный миф, что именно Россия является единственным поставщиком газа, который может предоставлять Украине сырье Однако это неправда, Украина успешно добывает, закупает и накапливает газ в своих хранилищах.

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Сейчас в украинских хранилищах уже находится 14 миллиардов кубических метров газа, запланировано было 14,7 миллиарда. В телемарафоне глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышев спрогнозировал, что к началу отопительного сезона цель будет перевыполнена – передает 24 Канал.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нефтегаз Украины" Нам уже фактически удалось добиться цифры 14 миллиардов кубических метров газа. Таким образом, мы выполним и даже перевыполним предусмотренную отметку в 14,7 миллиарда кубометров.

Чернышев считает, что Украина может самостоятельно снабжать себя газом. Сейчас находящиеся под землей украинские газовые хранилища вмещают 31 миллиард кубометров сырья.

Обратите внимание! Иностранные компании сейчас используют украинские подземные хранилища для хранения сырья из-за низкой цены аренды.

Тарифы на газ в Украине сейчас

Недавно Шмигаль заявил о том, что тарифы "Нафтогаза" будут оставаться неизменными до середины апреля 2024 года. Правительство считает, что украинцы не должны платить больше за коммуналку.

"Нафтогаз" покрывает 98% газового рынка Украины. Еще 2% занимают другие регуляторы. Поэтому тарифы могут изменяться в зависимости от поставщика.