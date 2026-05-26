Путін занервував: Росія взялася шантажувати Вірменію цінами на газ

У Москві заявили, що Вірменія ризикує втратити "дуже вигідну" ціну на російський газ. Це станеться, якщо країна відмовиться від інтеграції з Росією.

Чому Кремль погрожує Вірменії?

Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи журналістам відносини з Вірменією, повідомляє Reuters.

Дивіться також Зовнішня політика провалюється: режим Путіна зіштовхнувся з новим викликом

Існує дуже й дуже приваблива, більш ніж пільгова ціна на російський газ. Втім, звісно, такі умови недоступні для учасників інших інтеграційних форматів. Там структура ціноутворення зовсім інша – ринкова,

– заявив Пєсков.

У Вірменії одразу відреагували на попередження Москви. Міністр закордонних справ країни Арарат Мірзоян заявив, що Єреван не зацікавлений розривати економічні зв'язки із Росією.

Ми хочемо і будемо прагнути зберегти та поглибити наші нормальні відносини,

– зауважив Мірзоян.

Заява Пєскова пролунала напередодні візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Вірменії. У вівторок він має провести переговори із Мірзояном.

У Державному департаменті США повідомили, що під час зустрічі посадовці мають підписати меморандум про взаєморозуміння. Однак деталі документа поки не розкривають.

Вочевидь, цей візит держсекретаря США змусив Кремль занервувати.

Питання ціни газу для Вірменії

Річ у тім, що Вірменія входить до економічного союзу, який очолює Росія, та значно залежить від її енергоресурсів. Також на її території розміщені кілька російських військових баз.

Однак останнім часом відносини між країнами значно погіршилися. Вірменія все більше шукає співробітництва із західними країнами.

Зокрема, Єреван намагається поглибити співпрацю з Євросоюзом. Торік країна вже ухвалила закон, який дозволить запустити процес вступу до ЄС. А тепер запросила держсекретаря США.

Все це зовсім не подобається російському диктатору Володимиру Путіну. Він уже розігрував "газову картку" у квітні під час зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Тоді він нагадав, що Єреван платить 177,5 долара за тисячу кубометрів російського газу. Тоді як у Європі за такий же обсяг блакитного палива потрібно заплатити понад 600 доларів.

Різниця величезна,

– попередив Путін.

Нагадаємо, між Вірменією та Росією вже тривалий час тривають складні дискусії, зокрема щодо економічних питань, як-от цін на газ та умов торгівлі.

Раніше спікер парламенту Вірменії Ален Симонян навіть заявив, що Єреван не виключає виходу з Організації Договору про колективну безпеку та Євразійського економічного союзу, якщо Росія почне ухвалювати рішення всупереч інтересам країни.

Він наголосив, що у випадку конкретних кроків з боку Москви Вірменія буде змушена реагувати та ухвалювати власні рішення, аж до виходу з міжнародних об’єднань.

Тим часом Путін заявив, що Вірменія нібито може зіткнутися з "українським сценарієм", якщо громадяни країни підтримають курс на вступ до Європейського Союзу.