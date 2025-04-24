Через збитки на трильйон рублів: "Газпром" просить уряд знизити податки

"Газпром" просить уряд знизити податки. Це відбулося після втрати компанією дві третини експорту газу після невдалої спроби "заморозити" Європу.

"Газпром" просить про зниження податків на тлі збитків

Зокрема "Газпром" накопичив трильйон рублів чистого збитку лише за минулий рік, передає 24 Канал з посиланням на російські медіа.

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У компанії вважають за необхідне спільно з Мінпаливенерго та Мінфіном проаналізувати податкове навантаження на "Газпром" і "провести відповідне коригування". Начальник департаменту 817 держкорпорації Віталій Хатьков заявив, що «Газпром» вважає можливим "відкоригувати" податок на видобуток корисних копалин (ПВКК) на газ, який наразі приносить до бюджету близько 13% усіх нафто-газових надходжень — 1,44 трильйона рублів із 11,1 трильйона.

Динаміка зростання витрат на сплату ПВКК для „Газпрому“ з 2000 року перевищила динаміку зміни цін на газ,

– сказав Хатьков.

Російські ЗМІ пишуть, що зниження податків критично необхідне газовому монополісту, який після початку війни проти України втратив головний ринок збуту – Європу. У 2023–2024 роках експорт "Газпрому" до європейських країн знизився до 28–32 мільярдів кубометрів на рік і став найнижчим з другої половини 1970-х років.

У 2023 році компанія вперше за 25 років отримала чистий збиток за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), а торік відзвітувала про втрату 1,08 трильйона рублів за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО),

– йдеться у повідомленні.

Щоб "звести кінці з кінцями", монополія готує:

закриття трьох департаментів;

об’єднання ще восьми;

продаж нерухомості;

скорочення 1600 співробітників (майже 40%) у головному офісі.

Зауважте! Згідно з власними прогнозами "Газпрому", у період з 2025 по 2034 роки сукупна "діра в бюджеті" компанії складе 15 трильйона рублів (майже 180 мільярдів доларів за поточним курсом).