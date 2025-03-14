США зацікавлені у співпраці із російським "Газпромом", – Bloomberg

США та Росія шукають варіанти відновлення роботи російської компанії "Газпром" у глобальних міжнародних проєктах. Російські та європейські офіційні називають це "кроком до налагодження тісніших зв'язків із Кремлем".

Так Штати намагаються досягти мирної угоди щодо України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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У Білому домі відмовилися коментувати можливу співпрацю

Як зазначає видання, є факти, які свідчать про налагодження попередніх контактів між США та Росією щодо питання "Газпрому".

Щоправда, наразі незрозуміло, хто саме веде переговори і чи бере в них безпосередню участь адміністрація Трампа. У Білому домі відмовилися коментувати це питання.

Обговорення між США та Росією щодо можливої ​​співпраці з Газпромом знаходяться на ранній стадії, за словами людей, які побажали залишитися невідомими, обговорюючи приватні дискусії,

– водночас пише Bloomberg.

Однак, у четвер, 13 березня, Владімір Путін таки натякнув на можливу співпрацю зі США в енергетичній галузі. Він заявив, що це може прокласти шлях до відновлення поставок до Європи.

"Якщо, скажімо, США і Росія домовляться про співпрацю в енергетичній сфері, то газопровід для Європи може бути забезпечений. І це піде на користь Європі, оскільки вона отримає дешевий російський газ", – заявив очільник Кремля.

Після цих його слів ф'ючерси на європейський газ впали на 4,5%.

Трамп зацікавлений у спіпраці із Росією, попри санкції

Сам Трамп припускав, що США зацікавлені у співпраці, попри усі багаторічні санкції проти російського енергетичного сектору.

Під час розмови із Путіним у лютому, президент США стверджував, що вони обговорювали Україну, Близький Схід, штучний інтелект і, власне, енергетику.

"Незважаючи на це, угода між США та "Газпромом" стала б серйозним поворотом для Трампа, який критикував Європу за її залежність від російського газу під час свого першого терміну і спостерігав за поштовхом до масового розширення продажів американського зрідженого природного газу європейським країнам", – зауважують у Bloomberg.

Також, як там зауважують, посилаючись на свої джерела, "Газпром" прагне допомоги Штатів у відновленні роботи "Північного потоку", який проходить через територіальні води Данії, Німеччини, Росії, Фінляндії та Швеції.

Окрім того, "Газпром" має для США ще одну пропозицію – запропонувати їм участь у проєктах в арктичному регіоні, зокрема, у виробництві скрапленого газу на Сахаліні.

Звісно, за умови зняття санкцій, які обмежують іноземні інвестиції. До слова, сам Трамп нещодавно погрожував збільшити санкційний тиск на Росію, якщо вона відмовиться від перемир'я.