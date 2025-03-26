Гіганти трейдингу заявляють, що можуть повернутися до Росії, однак за умови зняття санкцій

Керівники деяких провідних світових енерготрейдерів заявили, що були б відкриті до повернення в Росію та ведення бізнесу у країні. Але тільки за умови, що санкції будуть повністю зняті.

Гіганти трейдингу можуть повернутися до Росії

Однак деякі висловили обережність щодо того, наскільки ймовірним є такий сценарій найближчим часом, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Якщо санкції будуть послаблені таким чином, що ми зможемо повернутися, то чому б і ні? Це наша робота. Сьогодні ми нічого не робимо, тому що вважаємо, що, хоча є певні сірі зони, ми просто не втручаємось. Але якщо їх усунуть, то чому б і ні,

– сказав генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Тьорнквіст.

Як існували трейдери у Росії до 2022 року? Медіа зазначає, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну великі західні товарні трейдери вели значний бізнес у Росії. Зокрема відбувались довгострокові угоди з місцевими виробниками та інвестиції в ключові проєкти.

Однак останні три роки компанії поступово відмовлялися від багатьох із цих контрактів і партнерств. Значною мірою вони відходили від торгівлі російською нафтою та металами, оскільки США, Європа та Велика Британія накладали на російський експорт, виробників, трейдерів і банки дедалі ширші санкції.

Коментарі, зроблені на саміті FT Commodities Global Summit у Швейцарії, демонструють, як галузь оцінює перспективи мирного врегулювання, яке намагається досягти Дональд Трамп. У вівторок США заявили, що Росія та Україна домовилися про припинення вогню в Чорному морі, хоча Кремль зазначив, що його участь залежатиме від виконання низки попередніх умов, зокрема скасування санкцій.

Я думаю, якщо санкції будуть скасовані, ми повернемося в Росію та розглянемо можливість нашої участі в товарному секторі,

– сказав генеральний директор Mercuria Energy Group Ltd. Марко Дюнан.

Зауважте! Він пояснив, що як компанія, вони "більш обережні, коли йдеться про санкції". Але якщо їх скасують, вони, "безумовно, розглянуть можливість повернення, якщо зможуть додати цінність".

Чи повернуться трейдери до Росії найближчим часом

На ринках – від газу до алюмінію – інвестори прогнозують можливе збільшення поставок російських ресурсів до Європи. Це, своєю чергою, може спричинити різке падіння цін. Однак керівники трейдингових компаній застерігають, що як процес досягнення мирної угоди, так і повернення російських товарів на ринки можуть зайняти більше часу, ніж очікують учасники ринку.

Генеральний директор Trafigura Group Річард Холтум зазначив, що велика кількість британських співробітників у компанії ускладнить повернення, якщо санкції США будуть скасовані. Проте інші обмеження залишаться.

Потрібно буде повністю скасувати всі санкції, перш ніж це стане питанням для розгляду,

– сказав він.

Рассел Харді з Vitol Group зазначив, що діяльність його компанії "очевидно залежатиме від чинних правил і регуляцій". Водночас він підкреслив, що процес переговорів про припинення вогню є "надзвичайно складним".

Зверніть увагу! Згідно з його слів, це може зайняти рік або два, тому в компанії "немає жодної метушні щодо підготовки до цього".