В НБУ змінився очільник: що тепер буде з доларом

Новим головою НБУ став банкір Андрій Пишний. Якою буде ситуація в Україні за його керівництва щодо валютної політики та що змінюватиме очільник, читайте у матеріалі.

Чи зміниться валютна політика

Як розповів 24 каналу Олег Гетман, економіст, фахівець Економічної експертної платформи, жодних ознак того, що зміниться політика НБУ, він та інші експерти не бачать.

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Олег Гетман економіст, фахівець Економічної експертної платформи Під час війни, єдина по суті можлива політика – це зафіксувати міцно курс, як зараз у нас на міжбанку, й інтервенціями його тримати, а також на готівковому ринку тримати ближче до міжбанку. Інший вихід – відпустити курс і перейти до гнучкого курсоутворення, але так само інтервенціями не давати йому значно кудись зрушитись й теж тримати курс у коридорі наближеному до 36—38 гривень. Інших рішення щодо політики ми не бачимо. Теперішній голова буде продовжувати політику попереднього голови.

Що нового впроваджуватиме новий голова НБУ

Олег Гетман каже, що чогось нового очікувати не потрібно. Зараз достатньо жорстка і збалансована, як для воєнного часу, монетарна політика.

Крім цього, Уряд постійно хоче, аби Нацбанк друкував більше грошей. Цього не можна допустити, і новий голова також пообіцяв, що цього робити не буде.

У жодному випадку НБУ не буде друкувати більше коштів, ніж мінімальний обсяг, тобто 20—25 мільярдів. Ці обсяги припустимі, тому що міжнародні партнери дають багато валюти, відповідно ми трохи друкуємо гривню, яка теж потрапляє на міжбанк і зав'язується з цієї валютою, яка надходить. Ми не отримуємо додаткового негативного впливу на інфляцію й загалом на економіку від цього невеликого обсягу друку,

– додав Гетман.

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Пишний про курс

Голова НБУ не прогнозуватиме курс і вважає, що теперішній курс відповідає поточним економічним реаліям;

За його словами, золотовалютні резерви України становлять понад 24 мільярдів доларів. За останній тиждень вони покращились навіть від початку жовтня;

Ухвалені рішення щодо обмежень під час війни – це цілком адекватно.

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