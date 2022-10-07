Причина для звільнення Шевченка

На думку Євгена Дубогриза, якою він поділився у коментарі 24 каналу, слабка координація з Мінфіном – єдине чим можна дорікнути Шевченкові.

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Євген Дубогриз Асоційований експерт CASE Україна, ексзаступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Бізнесових або економічних причин для звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ я не бачу. Крім однієї. Ця одна можлива причина – слабка координація з Мінфіном. Це єдине, чим можна дорікнути Шевченкові під час війни.

Для спільного успіху мав би бути зустрічний рух НБУ і Мінфіну. Якщо вже НБУ підвищив облікову ставку і публічно закликав Мінфін підвищувати ставки за ОВДП, то Мінфін мав би дослухатися до позиції НБУ.

Нагадаємо! 2 червня НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25% та закликав уряд також відреагує на підвищення ставки й збільшить ставки на військові облігації зокрема. Однак згодом Юрій Буца заявив, що не збирається підвищувати ставки дохідності за військовими облігаціями, оскільки їхня мета — підтримка країни.

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Я дуже високо оцінюю роботу НБУ під час війни. Банки працюють, розрахунки проводяться, паніки на банківському ринку немає. Нацбанк поводиться досить жорстко стосовно порушників. Я маю на увазі виведення з ринку двох банків – Мегабанку і Банку "Січ", і обмінників, які порушували вимоги НБУ. Монетарна політика абсолютно адекватна, може навіть зам'яка для нинішніх умов,

– ділиться Дебогриз.

Також, на його думку, важливо те, що в НБУ був план дій на випадок війни, цей план було застосували й він спрацював. Саме завдяки цьому вдалось вгамувати паніку на банківському ринку за перші два тижні від початку війни, а з 9 березня населення вже почало нести гроші в банки.

Шевченко йде у відставку: що відомо

4 жовтня Кирило Шевченко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що покидає пост глави НБУ через проблеми зі здоров'ям. Також він нагадав про усі завдання, які з початку повномасштабної війни здійснив Нацбанк за його правління.

7 жовтня Рада підтримала кандидатуру Андрія Пишного, який тепер обіймає пост нового глави НБУ. Хто він такий та, що про нього відомо, вже розповіли тут.

Також нагадаємо, що чутки про звільнення Шевченка ходили ще у 2021 році. Про це повідомляло видання Bloomberg близько року тому та Financial Times у липні 2021. Однак згодом Зеленський під час пресмарафону 26 листопада 2021 року спростував чутки, сказавши, що станом на той момент вважає правильним залишити Шевченка на його посаді. Більше про це, читайте тут.

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