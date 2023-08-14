Долар по 37 гривень: де за вихідні валюта опустилася в ціні найнижче

Долар в обмінниках за вихідні трішки пустився у ціні при купівлі. Втім при продажі вартість зросла. В банках ситуація не змінилася впродовж декількох днів. Лише євро при продажі впало трішки у ціні.

Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 14 серпня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37 гривень (без змін проти 11 серпня), а продаж – 37,6 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,8 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,55 гривні (-5 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,05 гривні (-6 копійок), а продаж – 37,6 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(-6 копійок), а продаж – (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41 гривня (-5 копійок), а продаж – 41,45 гривні (-6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,38 гривні (+3 копійки), а продаж – 37,5 гривні (+1 копійка).

(+3 копійки), а продаж – (+1 копійка). Євро купують за 41,14 гривні (-6 копійок), а продають за 41,4 гривні (-5 копійок).

Прогноз щодо курсу на цей тиждень

У розмові з 24 Каналом банкір Тарас Лєсовий розповів, що цього тижня будуть відчутні "інерційні" процеси на готівковому валютному ринку. Це може позначитися на курсовому коридорі.

Курс долара залишиться в межах, а на курс євро впливатиме передусім міжнародний курс пари долар/євро, тому коридор допустимих змін буде, як і двома тижнями раніше, в кордонах

Як додає Лєсовий, відносна стабільність на валютному ринку триватиме до початку осені.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку До осені не варто очікувати глобальних "рухів" в бік, наприклад, єдиного курсу. Крім того, на готівковий ринок тиснутиме нерозв'язана проблема експорту української сільгосппродукції та активізація наступальних дій ЗСУ.

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