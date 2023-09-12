На чорному ринку найсуттєвіші зміни: скільки коштує долар сьогодні
12 вересня 2023, 09:45Читать новость на русском
За добу долар та євро лише трішки додав у ціні, найсуттєвіше на чорному ринку. В банках вже другий день поспіль вартість обох валют залишається майже незмінною.
Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 12 вересня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому 37,5 гривні (без змін проти 11 вересня), а продаж – 38,17 гривні (+7 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 40,4 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,15 гривні (без змін).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,62 гривні (+4 копійки), а продаж – 38,15 гривні (+10 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 40,66 гривні (+4 копійки), а продаж – 41,15 гривні (+16 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,9 гривні (+7 копійок), а продаж – 38,05 гривні (+7 копійок).
- Євро купують за 40,8 гривні (+10 копійок), а продають за 41 гривню (+5 копійок).
Яким буде долар в середині вересня
У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що через підвищений попит на іноземну валюту з боку українців курс у другій половині минулого тижня помірно зростав.
Протягом минулого тижня українці щодня купували на 10 – 14 мільйонів доларів більше, ніж продавали. Це доволі сильний дисбаланс, особливо зважаючи на той факт, що майже впродовж всього літа фіксувався зворотній тренд.
Причиною такого ажіотажу став психологічний чинник. Осінь наближається, а отже є побоювання щодо енергетичної безпеки. Це і спровокувало пожвавлення попиту на іноземну валюту.
Протягом цього тижня вартість американського долара у готівковому сегменті коливатиметься в межах 37,5 – 38,1 гривні за долар,
– додає Золотько.
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